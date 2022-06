Rondine Cittadella della Pace: dal 17 al 19 giugno la VI edizione di YouTopic Fest sulla sfida del “passo possibile”

foto SIR/Marco Calvarese

Si aprirà venerdì 17 giugno alle ore 10.00, presso il teatro tenda di Rondine, la sesta edizione di YouTopic Fest, il festival internazionale della Cittadella della Pace che richiama centinaia di giovani dall’Italia e dal mondo. Tema scelto per questa edizione è “La complessità è un alibi? La sfida del passo possibile”. Venticinque gli eventi in programma, anche artistici e musicali, e oltre cinquanta i relatori che interverranno e più di quaranta progetti dei giovani di Rondine al centro del festival, che intende valorizzare i passi concreti delle giovani generazioni e le loro buone pratiche. Tra i temi in evidenza, spiegano da Rondine, “la guerra, da quella tra Ucraina e Russia al resto del mondo, uno sguardo sui conflitti armati a partire dalla costruzione dell’idea del nemico; la scuola e il ruolo dell’educazione nella trasformazione creativa dei conflitti per formare cittadini locali e globali nuovi; l’impatto sociale con il Mediterraneo al centro, attraverso i progetti realizzati dai giovani di ‘Mediterraneo, frontiera di pace, educazione e riconciliazione’, ma anche tutti i giovani che a Rondine si formano ogni anno e tornano nei loro territori per realizzare, azioni e progetti che lavorano sui conflitti della società a tutti i livelli; e ancora, l’impresa al centro delle relazioni attraverso gli innovativi corsi di formazione di Rondine Academy, per tradurre il Metodo Rondine in esperienza formativa sia personale che professionale all’interno di aziende, di scuole e della Pubblica Amministrazione”. Durante i tre giorni del Festival non mancherà “il respiro internazionale di Rondine e della campagna Leaders for Peace attraverso le storie e i metodi per portare il cambiamento dal basso, dalla propria comunità fino alla campagna globale promossa dai giovani di Rondine che chiedono ai governi degli Stati membri delle Nazioni Unite un impegno concreto per un’educazione permanente alla pace e al rispetto dei diritti umani”. Per informazioni, accredito e programma: https://youtopicfest.rondine.org/