Ordine di Malta: Roma, il 14 giugno i funerali di fra’ Marco Luzzago

I solenni funerali del Luogotenente di Gran Maestro, fra’ Marco Luzzago, scomparso martedì 7 giugno a seguito di un improvviso malore, saranno celebrati martedì prossimo, 14 giugno, alle ore 11 nella basilica dei Santi Bonifacio ed Alessio, a Roma. La camera ardente verrà allestita nella chiesa di Santa Maria in Aventino, nel complesso della Villa magistrale del Sovrano Ordine di Malta, e sarà aperta oggi a tutti coloro che desiderano rendere il loro omaggio al capo dell’Ordine di Malta dalle 16 fino alle 18. Nelle giornate di sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 la camera ardente resterà aperta dalle 10 alle 18. I funerali solenni – si legge in una nota – verranno celebrati dal card. Silvano Maria Tomasi, delegato speciale del Papa presso il Sovrano Ordine di Malta. Presenti il Gran Commendatore dell’Ordine di Malta, fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas-Boas, che a seguito della morte di fra’ Marco Luzzago ha assunto le funzioni di Luogotenente interinale e tutto il Sovrano Consiglio che parteciperà in abito da chiesa, oltre alle sorelle e ai familiari di fra’ Marco. Saranno presenti gli ambasciatori dei Paesi accreditati presso il Sovrano Ordine di Malta e rappresentanze dei Gran Priorati, Associazioni nazionali e corpi di soccorso dell’Ordine. Il feretro verrà trasportato in processione dalla chiesa Santa Maria in Aventino alla basilica dei Santi Bonifacio ed Alessio per essere poi trasportato a Brescia, città natale difra’ Marco Luzzago, dove verrà tumulato nella cappella di famiglia.