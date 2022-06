Ambiente: Summit di Halki. Karram (Focolari), “crisi ecologica grande opportunità per forgiare un’alleanza tra le fedi per preservare il futuro del nostro pianeta”

“La crisi ecologica senza precedenti può davvero diventare una grande opportunità per noi di forgiare una nuova alleanza tra le fedi per preservare il futuro del nostro pianeta”. Lo ha detto Margaret Karram, presidente del Movimento dei Focolari, prendendo la parola al “V Summit di Halki” dedicato ai temi dell’ambiente che si sta svolgendo a Istanbul dall’8 all’11 giugno sul tema “Sostenere il futuro del pianeta insieme: il ministero profetico di Papa Francesco e del patriarca ecumenico Bartolomeo”. “Oggi, tutte le nostre speranze per l’ambiente sembrano essere state riposte esclusivamente nella scienza e nella tecnologia”, ha detto la presidente dei Focolari. “Questo è chiaramente molto importante. Tuttavia, è necessario trovare, accanto all’intelletto umano, altre risorse che possano aiutarci a decidere il cammino su cui vogliamo camminare come umanità oggi”. “In questa prospettiva, sostenere insieme il futuro del nostro pianeta può diventare un invito universale, uno spazio di incontro e di cooperazione tra le religioni del mondo e le persone di buona volontà”, ha osservato Karram. “Nel rinnovare l’impegno concreto del Movimento dei Focolari per una conversione ecologica in cui – devo dire – i nostri giovani sono in prima linea, auguro a tutti voi che questi giorni di riflessione segnino una tappa importante verso una rinnovata comunione nell’azione, nella preghiera e la ricerca di nuove vie per prendersi cura del creato e assicurare così a tutti un futuro di pace e fraternità”.