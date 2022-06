Honduras: Conferenza episcopale, mons. Azzopardi (Comayagua) presidente dei vescovi

Mons. Roberto Camilleri Azzopardi, vescovo di Comayagua, è il nuovo presidente della Conferenza episcopale honduregna per il triennio 2022-2025. Lo ha confermato mons. Ángel Garachana, presidente uscente e vescovo di San Pedro Sula, attraverso Twitter, mentre è in corso l’assemblea dei vescovi, chiamati a rinnovare anche gli altri incarichi in seno alla Conferenza.

“Ringrazio Dio, i miei fratelli vescovi e tutti i collaboratori per i frutti ottenuti durante i miei sei anni di mandato. Aspetto con speranza. Confido in Dio”, ha scritto mons. Garachana. Mons. Roberto Camilleri Azzopardi, di origine maltese, francescano, giunse a Comayagua, regione centrale dell’Honduras, nel 1980; è stato parroco di Santa Ana prima di diventare vescovo.