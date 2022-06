Diocesi: Caritas Concordia-Pordenone, nel pomeriggio la Festa dei doposcuola “Tutti per uno, uno per tutti”

“Tutti per uno, uno per tutti”. Questo lo slogan della prima Festa dei doposcuola promossa per il pomeriggio di oggi, venerdì 10 giugno, dalla Caritas diocesana di Concordia-Pordenone e dalla Cooperativa Nuovi vicini. A partire dalle 14, presso la Casa Madonna Pellegrina di Pordenone, è in programma un “momento di presentazione alla comunità e alle istituzioni delle realtà di doposcuola presenti sul territorio pordenonese, nate con il fine comune di favorire la crescita sociale, culturale, educativa dei minori”.

Dopo un momento di accoglienza e benvenuto, spazio a “Vivere in una comunità educante” con la presentazione della rete dei doposcuola di Pordenone e del progetto Caritas. Dialogheranno e porteranno il proprio contributo alla riflessione la pedagogista e psicologa Katia Bolelli, direttrice della Fondazione RagazzinGioco, Luisa Catucci, esperta di Outdoor education, Marco Anzovino, educatore e musicoterapeuta, e Stefano Carbone, psicologo di comunità. Seguirà la “Caccia ai tesori” e un momento conviviale nel parco.