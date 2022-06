Papa Francesco: a Fafce, “la famiglia fondata sul matrimonio è al centro”

(Foto Vatican Media/SIR)

“La famiglia fondata sul matrimonio è, al centro. È la prima cellula delle nostre comunità e dev’essere riconosciuta come tale, nella sua funzione generativa, unica e irrinunciabile”. Lo ha ribadito il Papa, che ricevendo in udienza i membri delle Associazioni familiari cattoliche in Europa (Fafce) ha evidenziato l’importanza della “dignità sociale” del matrimonio cristiano. “Non perché sia un’entità ideale e perfetta, non perché sia un modello ideologico, ma perché rappresenta il luogo naturale delle prime relazioni e della generazione”, ha puntualizzato Francesco a proposito della famiglia fondata sul matrimonio. “Quando la famiglia accoglie e va incontro agli altri, specialmente ai poveri e agli abbandonati, è simbolo, testimonianza, partecipazione della maternità della Chiesa”, ha assicurato il Papa sulla scorta dell’Amoris Laetitia.