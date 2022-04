Fafce: la Federazione delle famiglie cattoliche in Europa celebrerà con Papa Francesco 25 anni di vita. Sostegno ai profughi ucraini

La Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa (Fafce) compie 25 anni, e celebrerà questo particolare anniversario accolta in udienza da Papa Francesco in Vaticano il 10 giugno, prima dell’Incontro mondiale delle famiglie (22-26 giugno). Lo rende noto la “newsletter pasquale” del Fafce che parla di “dono speciale” e “attesa impaziente” per questo evento in cui il Papa offrirà “una parola di incoraggiamento per le associazioni e le reti familiari”, come già nel 2017, quando si celebrarono i 20 anni di vita. È stato un tempo “di promozione della bellezza della famiglia, del suo impegno e del coraggio quotidiano di genitori, nonni e figli per il bene comune delle nostre comunità”, ricordano il presidente Vincenzo Bassi e i due vice-presidenti Angelika Weichsel Mitterrutzner e Cornel Barbut. “Le famiglie sono le uniche che possono offrire all’Europa la primavera demografica tanto necessaria per uno sviluppo sostenibile”. “L’Europa vivrà una Pasqua speciale quest’anno”, si legge inoltre nella newsletter: il riferimento è alla guerra che devasta l’Ucraina, separa le famiglie, “costrette a fuggire e ad affrontare morte, privazioni e paura”. La Federazione resta unita a questa drammatica situazione “nel pensiero, nella preghiera e nell’azione”. “Trascurando la sostenibilità del budget Fafce”, scrive la presidenza, “sono stati raccolti circa 8.500 euro per organizzazioni e contatti che lavorano sul campo in Ucraina e ai suoi confini”.