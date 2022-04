Pasqua: Grosseto e Pitigliano, le celebrazioni presiedute dal vescovo Roncari e da mons. Cetoloni

Sono diverse le celebrazioni in programma nelle diocesi di Grosseto e Pitigliano-Sovana-Orbetello per le giornate del Sabato Santo e della Domenica di Pasqua. Domani mattina, alle 8.30, il vescovo Giovanni Roncari presiederà nella cattedrale di Grosseto l’ufficio delle letture e le lodi mattutine assieme ai canonici del Capitolo. Alle 22.30, sempre in duomo, presiederà la Veglia pasquale.

Nella Domenica di Pasqua, mons. Roncari presiederà alle 11 la messa solenne nel duomo di Orbetello. Nella cattedrale di Grosseto, invece, la celebrazione delle 11 sarà presieduta dal vescovo emerito, mons. Rodolfo Cetoloni.