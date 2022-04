Ricerca: Scaccabarozzi (Farmindustria), “13 miliardi di dosi di vaccini anti Covid prodotti nel mondo”. “In Italia 1,6 miliardi di investimenti”

“Tredici miliardi di dosi di vaccino prodotte fino ad oggi contro il Covid-19”. Questo, secondo il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, “solo uno degli esempi che dimostra il ruolo così importante della ricerca. Proprio grazie alla R&S e a un virtuoso sistema open innovation con collaborazioni e partnership a livello mondiale è stato possibile trasformare in realtà quella speranza di superare al più presto la pandemia”. Oggi ricorre la Giornata della ricerca italiana nel mondo, istituita nel 2018 dall’allora Miur, d’intesa con i ministeri degli Esteri e della Salute, e fissata al 15 aprile, anniversario della nascita del genio italiano Leonardo Da Vinci, per celebrare il valore della ricerca italiana e gli accademici e ricercatori del nostro Paese che lavorano all’estero. Con riferimento alla pandemia, Scaccabarozzi sottolinea il ruolo di “primo piano” e il “contributo fondamentale” dato dal nostro Paese “per la conoscenza del virus e per lo sviluppo di vaccini e cure”.

Gli investimenti in R&S in Italia sono pari a 1,6 miliardi. Con 700 milioni impiegati negli studi clinici, uno strumento prezioso per i pazienti che possono beneficiare di cure innovative e per il Sssn che ha un vantaggio economico complessivo di 2,77 euro per ogni euro investito dalle imprese. “Traguardi raggiunti in larga parte grazie ai ricercatori delle imprese del farmaco”, per la maggior parte donne (52% del totale in R&S). Un chiaro segnale che l’innovazione ha bisogno della tenacia e della resilienza proprie del mondo femminile”. “Senza ricerca non c’è salute e non c’è futuro – conclude -. È un asset strategico del Paese”.