Venerdì Santo: Benevento, stasera torna la processione del Cristo morto nel bicentenario della prima uscita

I missionari del Preziosissimo Sangue di Benevento sono al lavoro per organizzare la processione del Cristo morto nel bicentenario della prima uscita (1822-2022), in programma oggi, Venerdì Santo. La tradizionale processione sarà guidata dall’arcivescovo di Benevento, mons. Felice Accrocca, e partirà alle ore 20 dalla cattedrale per snodarsi lungo corso Garibaldi; l’accoglienza delle immagini del Cristo morto e della Vergine addolorata avverrà davanti alla chiesa di S. Anna; il corteo proseguirà lungo via dei Rettori, via Ennio Goduti e corso Garibaldi. Animerà la processione la banda musicale “Giuseppe Verdi” città di Montesarchio.