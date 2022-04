Vocazioni: Cei, ad Assisi dal 19 al 22 aprile il 36° seminario sulla direzione spirituale

Si terrà come di consueto nella settimana dopo Pasqua il seminario sulla direzione spirituale a servizio dell’accompagnamento vocazionale. L’edizione di quest’anno, la 36ª, si svolgerà di nuovo in presenza dal 19 al 22 aprile presso l’Hotel Domus Pacis di Assisi. Ne dà notizia don Michele Gianola, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale delle vocazioni della Cei, precisando: “Il tema scelto che conclude l’itinerario triennale sulla questione antropologica e il mutamento culturale nel quale siamo immersi, è ‘Un corpo mi hai dato’ (Eb 10,5). Accompagnare la vocazione tra limite e desiderio”.

Il seminario offre alcune proposte teologico spirituali e pastorali, con laboratori esperienziali guidati da tutor, ed è rivolto a direttori spirituali, formatori e formatrici; presbiteri e seminaristi degli ultimi anni di teologia; consacrati/e, operatori e operatrici impegnati nella pastorale giovanile, vocazionale, universitaria e famigliare. Le lectio saranno tenuta da suor Francesca Balocco, suora Dorotea della Frassineti.

Info e dettagli organizzativi sul volantino.