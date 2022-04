Papa Francesco: “il mondo è in guerra dappertutto”, “il mondo ha scelto il cainismo”. “Col demonio non si dialoga”

“A noi, in questo momento, in Europa, ci colpisce tanto questa guerra. Ma guardiamo un po’ più lontano. Il mondo è in guerra, il mondo è in guerra! Dappertutto c’è guerra”. Lo ha detto il Papa, nell’intervista di Lorena Bianchetti per il programma “A sua immagine” di RaiUno. “Il mondo ha scelto lo schema di Caino e la guerra è mettere in atto il cainismo, cioè uccidere il fratello”, la tesi del Papa. “Quando io dico col demonio non si dialoga è perché il demonio è il male, senza niente di buono!”, ha esclamato Francesco. “Il male è più seduttore”, ha affermato Francesco: “Qualcuno dice che io parlo troppo del demonio. Ma è una realtà. Io ci credo, eh! Alcuni dicono: “No, è un mito”. Io non vado col mito, vado con la realtà, ci credo. Ma è seduttore. La seduzione cerca sempre di entrare, promettere qualcosa. Se i peccati fossero brutti, non avessero qualcosa di bello, nessuno peccherebbe. Il demonio ti presenta qualcosa di bello nel peccato e ti porta a peccare. Per esempio coloro che fanno la guerra, coloro che distruggono la vita degli altri, coloro che sfruttano la gente nel lavoro”. “Quante donne sono schiave della tratta, qui a Roma e nelle grandi città. È opera del male. È una guerra”, ha esclamato Francesco.