Venerdì Santo: Lucca, stasera la Via Crucis presso l’ospedale San Luca

Oggi, 15 aprile, si rinnoverà la tradizionale Via Crucis presso l’ospedale San Luca di Lucca. Dopo due anni di restrizioni, la partecipazione quest’anno sarà di nuovo aperta a tutti. Il Consiglio pastorale dell’ospedale e la cappellania del San Luca dunque propongono questa celebrazione nel Venerdì Santo, prima della Santa Pasqua, con inizio alle ore 20.30. La croce in testa alla processione sarà portata da padre Giampaolo Salotti, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale della salute. A seguire vi saranno i fedeli con le candele, per ripercorrere lungo il perimetro dell’ospedale di Lucca le tappe del calvario di Gesù, alternando preghiere e canti, in comunione con i degenti del nosocomio lucchese.