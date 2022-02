San Benedetto Patrono Europa: Roma, il 18 febbraio presentazione del Marzo Benedettino 2022. Papa Francesco benedirà la Fiaccola il 23 febbraio

foto SIR/Marco Calvarese

Sarà benedetta da Papa Francesco, il prossimo 23 febbraio, nel corso dell’Udienza generale, la Fiaccola benedettina Pro Pace et Europa Una che sarà poi accesa a Norcia sabato 26 febbraio all’interno del cantiere della basilica di San Benedetto.

Sono questi i primi appuntamenti che fanno da preludio al Marzo Benedettino 2022 il cui programma sarà presentato alla stampa venerdì 18 febbraio, (ore 11) a Roma, presso la Sala Europa, sede del Parlamento Europeo. Tra gli eventi in programma, dal 3 all’8 marzo, il Cammino della Fiaccola benedettina in Spagna, a Madrid e Santiago de Compostela. Alla conferenza stampa saranno presenti i sindaci delle tre città benedettine, Nicola Alemanno di Norcia (Pg), Domenico Petrini di Subiaco (Rm), e Enzo Salera di Cassino (Fr). Previsti gli interventi dell’assessore al Turismo della Regione Umbria, Paola Agabiti, del presidente di Enit, Giorgio Palmucci, del capo delegazione della Commissione europea in Italia, Antonio Parenti, dell’ambasciatore d’Italia in Spagna, Riccardo Guariglia, dell’ambasciatore di Spagna in Italia, Alfonso Dastis. Diverse le iniziative previste in Spagna che coinvolgeranno le Istituzioni politiche e religiose iberiche, tra queste la promozione del brand Terre di San Benedetto, che accomuna le tre città unite dal Patto di amicizia nel nome del Patrono principale d’Europa.