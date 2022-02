Diocesi: Cerignola, mons. Cacucci amministratore apostolico. Mons. Renna, “vi accompagnerà come pastore buono”

“Siamo grati a Papa Francesco per la scelta di mons. Cacucci, perché conosciamo tutti la sua saggezza, la sua esperienza pastorale, la sua paternità, doti tutte che gli permetteranno di accompagnare come pastore buono la Chiesa diocesana fino all’arrivo del nuovo vescovo”. Lo dice mons. Luigi Renna, arcivescovo eletto di Catania che lascia la diocesi di Cerignola, dove oggi Papa Francesco ha nominato amministratore apostolico mons. Francesco Cacucci, arcivescovo emerito di Bari-Bitonto. Ne ha dato l’annuncio mons. Renna, al termine del ritiro del clero nella parrocchia dello Spirito Santo di Cerignola. Mons. Cacucci inizierà il suo ministero tra noi – ha comunicato mons. Renna – a partire dal 19 febbraio, data del suo ingresso nell’arcidiocesi etnea. “Siamo grati a mons. Cacucci per aver accettato questo incarico: la sua generosità sarà certamente premiata dalla speciale assistenza dello Spirito Santo e dalla risposta affettuosa e obbediente di tutto il popolo di Dio, soprattutto nell’impegno del cammino sinodale che caratterizza questo tempo della vita ecclesiale. Preghiamo fin d’ora per mons. Cacucci e accogliamolo nei nostri cuori”.