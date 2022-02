Diocesi: Asti, domani per la Festa degli innamorati il vescovo Prastaro presiede una messa per le coppie

In occasione della memoria liturgica di San Valentino, la Commissione diocesana di Pastorale della famiglia di Asti promuove la Festa degli innamorati. Domani, sabato 12 febbraio, nella collegiata di San Secondo, il vescovo diocesano, mons. Marco Prastaro, presiederà alle 18 una celebrazione eucaristica. “La pandemia – viene sottolineato in una nota della diocesi – ha avuto effetti anche sulla relazione di coppia, per questo diventa ancora più importante regalarsi momenti in cui riprendere fiato, ritrovare energia, rafforzare reciprocamente il rapporto”. “Ci piacerebbe cogliere, nella preghiera e nell’Eucarestia quell’energia necessaria per dirsi quanto è bello l’Amore e quanto è bello testimoniarlo”, prosegue la nota: “Invitiamo gli innamorati di tutte le età. Per tutti può essere una occasione per tornare a pregare insieme e affidare all’Amore le nostre vite perché in Lui crescano e portino frutto”.