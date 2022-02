Giornali Fisc: Como, online la nuova versione digitale de “il Settimanale”

Da poche ore “il Settimanale della diocesi di Como” ha reso disponibile online una nuova versione digitale del giornale “dotato di uno sfogliatore più leggibile e più bello”. Ne dà notizia lo stesso settimanale diocesano, spiegando ai lettori che “grazie al nuovo negozio digitale, potrete acquistare direttamente on-line non solo il vostro abbonamento (come già avveniva) ma anche una singola copia digitale del giornale che potrete leggere direttamente on-line o scaricare in pdf sul vostro pc, tablet o smartphone”.