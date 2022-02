Giornata mondiale malato: Cremona, messa del vescovo Napolioni all’ospedale Oglio Po

Una celebrazione diocesana con la presenza del vescovo in una delle strutture sanitarie del territorio. La promuove l’Ufficio della diocesi di Cremona per la Pastorale della salute, nell’occasione della Giornata mondiale del malato. Oltre a mettere a disposizione delle parrocchie e delle strutture sanitarie materiale per l’animazione della Giornata, l’ufficio ha scelto l’ospedale Oglio Po di Vicomoscano (Casalmaggiore) dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, dove il vescovo, mons. Antonio Napolioni, presiederà la Messa nel pomeriggio di mercoledì 16 febbraio, alle 16. La celebrazione potrà essere seguita in diretta televisiva su Cremona1 e via streaming sui canali web della diocesi (il portale internet diocesidicremona.it, la pagina facebook e il canale youtube ufficiali).

L’iniziativa si colloca all’interno di “La cura e la spiritualità”, la proposta dei cappellani dell’Ospedale di Cremona e dell’Oglio Po rivolta a degenti, visitatori e operatori: il primo appuntamento nel pomeriggio dell’11 febbraio con Rosario e Messa (dalle 16 a Vicomoscano, dalle 16.30 a Cremona). Dopo la celebrazione con il Vescovo del 16 febbraio all’Oglio Po, l’iniziativa si concluderà giovedì 17 febbraio alle 16 nella cappella dell’Ospedale di Cremona con l’adorazione eucaristica per curanti e operatori sanitari.