Paolo VI: Lasalliani, il 18 febbraio webinar sul pensiero di Montini per capire come educare all’umanesimo solidale in tempi di emergenza sanitaria

“Paolo VI. L’educazione all’umanesimo solidale in tempi di emergenza sanitaria”. Questo il tema del IV Colloquio promosso per il prossimo 18 febbraio dalla Provincia Italia dei Fratelli delle Scuole Cristiane con il supporto di De La Salle Solidarietà Internazionale onlus. L’obiettivo, spiega una nota, è “approfondire e rispondere insieme alle attuali sfide educative, segnate dalla situazione sanitaria mondiale, approfondendo il pensiero profetico di Paolo VI, la sua educazione all’umanesimo solidale”.

Il webinar, con inizio alle 15 e proposto in 4 lingue su piattaforma Zoom, sarà “un’occasione di alta formazione, per favorire uno scambio a livello internazionale, in particolare tra le Istituzioni lasalliane – presenti con oltre mille centri educativi, tra cui 70 università, in 80 paesi, per un milione di utenti – attivando connessioni e dialogo costante. Offrire inoltre continuità alla riflessione e agli studi lasalliani a partire dalle indicazioni proposte dalla Dichiarazione sulla Missione educatica lasalliana”.

Dopo i saluti di fr. Robert Schieler, superiore generale dei Fratelli delle Scuole Cristiane La Salle, sarà Patrizia Moretti, direttrice del Progetto Paolo VI, ad introdurre i lavori che saranno moderati da fr. Gabriele Di Giovanni, visitatore della Provincia Italia. Interverranno poi Angelo Maffeis, presidente dell’Istituto Paolo VI di Brescia (“Cosa significa umanesimo solidale: le origini montiniane del concetto”), Marika Pane, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Italia (“I giovani nel contesto pandemico di oggi”), Juan Antonio Ojeda Ortiz, dell’Universidad La Salle Spagna (“Educare oggi: il Patto educativo di Papa Francesco”), José Humberto Salguero Antelo, dell’Ulsa Noroeste (“L’educazione solidale nella Dichiarazione sulla Missione educativa lasalliana”), Alejandro Méndez González, dell’Ulsa Noroeste (“Educare all’umanesimo solidale: come?”), e Giulio Cesare Chapa Martell, dell’Ulsa Noroeste (“L’educazione remota nel periodo del Covid-19. Una valutazione a partire dall’umanesimo solidale”). I saluti conclusivi saranno presentati da fr. Gustavo Ramirez Barba, consigliere generale per l’Associazione e la missione dei Fratelli De La Salle.