Romania: Bucarest, corso di formazione biblica per gli insegnanti di religione

(Foto SIR)

Letteratura e Bibbia, storia-storiografia e Bibbia, ermeneutica e teologia biblica: sono i temi proposti dall’iter di formazione biblica per gli insegnanti di religione, in corso questi giorni in Romania. Organizzato dalla commissione per l’istruzione, della Conferenza episcopale romena (Cer), insieme alla Federazione biblica cattolica (Fbc), e con l’aiuto finanziario di Renovabis, l’incontro formativo è il primo di questo genere organizzato dalla Cer. Il corso è iniziato la sera di lunedì, 24 ottobre, con una parte introduttiva, e finirà la mattina di venerdì, 28 ottobre, con un momento di condivisione e la messa presieduta da mons. Aurel Percă, arcivescovo metropolita di Bucarest e vicepresidente della Cer. Il percorso formativo è ospitato dal monastero dei Padri carmelitani di Snagov, vicino a Bucarest, e riunisce venticinque insegnanti di religione, provenienti da otto diocesi ed eparchie della Chiesa in Romania. Il programma include conferenze, workshop, incontri in gruppi per riflessione e condivisione, lectio divina e una cena ebraica, venerdì sera. I conferenzieri sono specialisti romeni, sacerdoti, religiosi e laici, incluso una professoressa ortodossa. “Il corso aiuta gli insegnanti di religione ad approfondire lo studio della Bibbia e conoscere le ultime tendenze nella letteratura specialistica”, spiega al Sir don Eduard Patrașcu, biblista, coordinatore della Fbc per l’Europa centrale, e iniziatore del corso di formazione biblica per gli insegnanti di religione.