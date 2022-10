Disabilità: grande festa per la conclusione del Festival delle abilità differenti a Correggio

Un momento dello spettacolo (Ph. Sir)

Standing ovation per la serata conclusiva della 24esima edizione del Festival internazionale delle Abilità differenti 2022, svoltasi al Teatro Asioli di Correggio (Re), la scorsa serata, con lo spettacolo “Le armi del delitto”, da parte del folto pubblico che ha gremito il teatro per assistere ad un giallo teatrale elaborato dal drammaturgo e attore, Giampiero Pizzol, presente alla serata, e che ha visto, dopo due anni di fermo causato dalle restrizioni anti-Covid, il ritorno della Compagnia Teatrale Integrata Manolibera (Nazareno Cooperativa).

Al termine, accolto dal calore e dall’affetto del pubblico, il presidente Sergio Zini ha portato i ringraziamenti di tutta la Nazareno Cooperativa al Comune di Correggio per il patrocinio accordato, al Teatro Asioli che da anni ospita eventi del Festival, a tutti i componenti la Compagnia Manolibera per il grande lavoro svolto, al regista Vittorio Possenti per la costante serietà e professionalità con cui segue la Compagnia, a Emanuela Ciroldi per i costumi e la consulenza artistica, agli organizzatori del Festival, Stefano Malagoli e Giulia Feroldi, a tutti gli operatori della Nazareno che hanno collaborato, in vari momenti, per la realizzazione del Festival. Ha poi concluso leggendo il messaggio finale contenente le considerazioni che lo hanno portato a scegliere lo slogan per l’edizione 2023: “La casa, la strada, il villaggio”.