Eurostat: rifiuti alimentari, 127 chilogrammi per abitante nell’Ue nel 2020. Sprecano soprattutto le famiglie

“Nel 2020, il primo anno della pandemia di Covid-19, nell’Ue sono stati sprecati circa 127 chilogrammi di cibo per abitante. Le famiglie hanno generato il 55% degli sprechi alimentari, pari a 70 kg per abitante. Il restante 45% è costituito da rifiuti generati nella filiera alimentare”. Lo attesta uno studio di Eurostat pubblicato oggi sulla base dei dati disponibili più recenti. “La lotta allo spreco alimentare dei consumatori rimane una sfida sia nell’Ue che a livello mondiale. Lo spreco alimentare domestico rappresenta quasi il doppio degli sprechi alimentari derivanti dai settori della produzione primaria e della fabbricazione di prodotti alimentari e bevande (14 kg e 23 kg per abitante; 11% e 18%, rispettivamente), settori in cui esistono strategie per ridurre rifiuti alimentari, ad esempio con l’uso di parti di scarto come sottoprodotti”.