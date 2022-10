Diocesi: Acireale, domani l’ordinazione presbiterale di due alunni del seminario vescovile

Domani, mercoledì 26 ottobre, alle 18.30, nella parrocchia Cuore Immacolato di Maria (Acireale), saranno ordinati presbiteri per l’imposizione delle mani del vescovo, mons. Antonino Raspanti, i diaconi Antonio Agostini e Rosario Pittera. Lo annuncia la diocesi di Acireale e il seminario vescovile, guidato dal rettore mons. Giovanni Mammino, assieme alle famiglie.

Don Antonio Agostini, studente dello Studio teologico San Paolo di Catania, presiederà la sua prima Eucarestia, sabato 29 ottobre, alle 18.30, nella parrocchia Cuore Immacolato di Maria. Svolgerà poi il suo ministero da vicario parrocchiale nella basilica cattedrale Maria Ss. Annunziata di Acireale. Don Rosario Pittera ha svolto l’esperienza pastorale nella diocesi di Fossano, in particolare nella Comunità Papa Giovanni XXIII e nel “Condomino solidale Divina Provvidenza”. Ha conseguito il titolo di baccelliere nell’anno 2022. Svolgerà il suo ministero da vicario parrocchiale nelle comunità San Giovanni Battista e Madonna della Buona Nuova ad Acitrezza. I due giovani provengono dalla comunità parrocchiale Cuore immacolato di Maria in Acireale, nella quale lunedì 24 ottobre, alle 18.30, si terrà la veglia di preghiera in preparazione alla loro ordinazione presbiterale.