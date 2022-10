Diocesi: mons. Lagnese (Caserta), “pronti a sostenere con tutte le modalità possibili” i lavoratori della Jabil di Marcianise

Il vescovo di Caserta, mons. Pietro Lagnese, esprime “solidarietà e vicinanza” ai lavoratori della Jabil di Marcianise, che hanno chiesto aiuto al Console americano a Napoli. “Come Pastore sono vicino ai 190 dipendenti della Jabil – spiega mons. Lagnese – che rischiano il posto di lavoro. Siamo pronti a sostenerli con tutte le modalità possibili, per salvaguardare le loro famiglie e la loro dignità. La provincia di Caserta è un territorio già martoriato dalla disoccupazione, le aziende invece di nascere vanno via. Chiediamo a tutte le istituzioni locali e centrali di lavorare unite per evitare questa ulteriore sconfitta”.

Gli operai hanno chiesto al Console d’intercedere con la multinazionale americana affinché venga ritirata la procedura di licenziamento, avviata lo scorso 23 settembre, per 190 operai. Jabil è un marchio d’eccellenza nel campo dell’elettronica e i licenziamenti possono essere la parola fine alla presenza sul territorio. Il rischio di una nuova Whirlpool è concreto.