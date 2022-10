Fcei: Roma, al via dal 29 ottobre la seconda assise generale

Si aprirà a Roma, sabato 29 ottobre, la seconda assise generale della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia (Fcei), un incontro triennale di delegati e delegate delle chiese membro (chiese battiste, metodiste, valdesi, luterane, Esercito della Salvezza e alcune chiese libere). L’assise ha un carattere consultivo con lo scopo di indicare le linee generali del lavoro della Fcei.

“Sentinella, a che punto è la notte …?” (Isaia 21,11) Cosa vediamo, cosa dobbiamo dire? Libertà e democrazia; lavoro e ambiente; globalizzazione e pace” è il titolo dell’appuntamento pubblico, in programma per sabato 29, alle 16. L’incontro, che si terrà presso la chiesa metodista di via XX Settembre, a Roma, sarà introdotto e moderato da Peter Ciaccio, membro del Consiglio Fcei. Interverranno Debora Spini (Liberal studies New York University Florence), Tonino Perna (professore emerito di sociologia economica presso l’Università degli Studi di Messina), Alessandra Morelli, già delegata per l’Europa dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr); conclude Ilaria Valenzi, giurista, Commissione Studi, Dialogo e Integrazione (Cosdi) della Fcei. Alle 14.30, prima dell’iniziativa pubblica, ci sarà il culto di apertura dell’Assise, sempre presso la chiesa metodista in via XX Settembre, con una predicazione del professor Daniele Garrone, presidente della Fcei.

La sera di sabato i circa 150 partecipanti si trasferiranno all’istituto Il Carmelo di Sassone, a Ciampino, dove i lavori proseguiranno fino a martedì 1° novembre. L’assise triennale rappresenta una novità nel percorso della Fcei. Istituita nell’Assemblea del 2015, si presenta come una sorta di “stati generali” del protestantesimo storico. La Fcei vede la sua fondazione negli anni ’60 e il primo congresso evangelico risale al 1920. La prima assise si è tenuta nel 2018.