Giustizia sociale: Bologna, al Museo Olinto Marella domani si parla di “Educare alla speranza” con Elena Pacetti e Federico Taddia

Il Museo Olinto Marella di Bologna ha ripreso gli appuntamenti autunnali de “I mercoledì del museo”. Un ciclo di conferenze per leggere e orientare il presente attraverso la lente della giustizia sociale e della prossimità.

Dopo il primo appuntamento con don Dino Pirri, famoso per le sue incursioni social, si prosegue con una serata dedicata al tema dell’educazione delle nuove generazioni e di tutte le generazioni. “Educare alla speranza” sarà la traccia per il dialogo tra l’educatrice e professoressa presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna, Elena Pacetti, e Federico Taddia, autore e conduttore radiofonico e televisivo, scrittore, saggista e giornalista. La partecipazione è gratuita ed è necessario prenotarsi sul sito del Museo Olinto Marella per poter partecipare in presenza; l’inizio in presenza e in diretta streaming è, alle 21, di mercoledì 26 ottobre.