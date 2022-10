Ucraina: vescovi Chiesa cattolica latina, “uniti oggi in ogni parrocchia alla preghiera al Colosseo” per “implorare la pace e la fine della guerra”

Anche, in Ucraina, i cattolici si uniranno in ogni parrocchia e con la recita del Rosario alla preghiera per la pace, in comunione con Papa Francesco. Mentre i rappresentanti delle Chiese e delle comunità cristiane e i leader delle religioni del mondo uniti questo pomeriggio a Roma, al Colosseo.

Sono i vescovi cattolici latini ad invitare, in una nota, i loro fedeli ad aderire all’appello lanciato dal Papa all’Angelus ai cattolici del mondo intero “ad unirsi spiritualmente a questa preghiera a Dio”. “L’appello di Papa Francesco – scrivono i vescovi – è rivolto in modo particolare a noi, credenti in Ucraina, perché creiamo una catena di preghiera spirituale e, chiedendo l’aiuto di Dio, imploriamo al Signore il dono della pace, la fine della guerra e la vittoria sull’invasore”. “La sollecitudine con cui il Santo Padre circonda i Paesi in cui infuriano le guerre, e soprattutto le tragedie che stanno avvenendo in Ucraina, è espressione della solidarietà e dell’empatia del Pontefice verso quanti sono distrutti dalla guerra. La nostra preghiera del Rosario sia dunque espressione di questa unità in ogni comunità parrocchiale martedì 25 ottobre”. “Unendoci a tutta la comunità della Chiesa, siamo un solo cuore e un’anima sola e grazie a tale atteggiamento chiediamo che giunga la pace in tutti i luoghi dove ora è in corso la guerra. Benediciamo di cuore tutti coloro che, su vari fronti, scelgono una pace giusta per il mondo”.