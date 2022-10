Pace: Fondazione Rachelina Ambrosini, un canto per la pace e un video in dono a Papa Francesco

“Amiamo il nostro prossimo”: è la preghiera per la Pace che ottomila ragazzi, provenienti da tutta l’Italia, canteranno in piazza San Pietro, domani, mercoledì 26 ottobre, al Santo Padre. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Rachelina Ambrosini in collaborazione con la Bimed, associazione di Enti locali per l’educazione e la cultura.

Nel corso dell’udienza, una rappresentanza di studenti donerà a Papa Francesco una copia del video concerto “Music for Pope”, realizzato davanti ai templi di Paestum, lo scorso 22 settembre, testimoniando l’esempio di carità della giovane Rachelina Ambrosini, per la quale è in corso il processo di Beatificazione e canonizzazione, nell’arcidiocesi di Benevento.