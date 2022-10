Diocesi: Piacenza-Bobbio, domani convegno “La cattedrale e le pievi. Centro e periferie nella storia e nel diritto della Chiesa”

“La cattedrale e le pievi. Centro e periferie nella storia e nel diritto della Chiesa”. Questo il tema della Giornata di studi in programma domani, a Piacenza, a conclusione degli eventi per i 900 anni della cattedrale di Santa Maria Assunta e Santa Giustina. L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di Scienze giuridiche della sede di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con la Curia diocesana. I lavori, ospitati nella sala degli affreschi del Palazzo vescovile, prenderanno il via alle 9.30 con l’introduzione di mons. Maurizio Malvestiti, vescovo di Lodi. Diverse le relazioni previste, articolate in due sessioni: nella prima si parlerà de “La cattedrale e le pievi: istituzioni religiose e istituzioni civili in età bassomedievale”, “La cattedrale e le pievi: il vescovo e il governo delle anime dal Concilio di Trento al Vaticano II”, “La cattedrale e le pievi: Chiesa e istituzioni piacentine all’origine del duomo di Piacenza”, “Le cattedrali beni culturali e patrimonio dell’umanità”, “La cattedrale di Piacenza: propulsore di spiritualità e cultura”; nella seconda, invece, di “Cattedrale e pievi: il vescovo e la cura pastorale della diocesi”, “Nuove forme di organizzazione territoriale delle diocesi: l’esperienza delle diocesi di Piacenza-Bobbio e di Lodi” e “Il vescovo e il suo popolo. Sinodalità e sinodo: la comunità in cammino”. Presidieranno le due sedute Andrea Zanotti (ordinario di Diritto canonico dell’Università “Alma Mater” di Bologna) e mons. Gianni Ambrosio, vescovo emerito di Piacenza-Bobbio. Le conclusioni, previste per le 17.30, saranno affidate a mons. Adriano Cevolotto, vescovo di Piacenza-Bobbio.