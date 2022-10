Ucraina: Mean e sindaci italiani oggi incontreranno a Leopoli i sindaci dell’omonimo oblast’ per i “Patti di azione nonviolenta”

(Foto: Mean)

“Patti di azione nonviolenta” per la difesa nonviolenta del popolo ucraino e la futura ricostruzione del Paese. Saranno concordati oggi, a Leopoli, da una delegazione del Movimento europeo di Azione nonviolenta (Mean) e dei sindaci italiani che incontreranno circa venticinque sindaci dell’oblast’.

Dopo un viaggio lungo un giorno, Angelo Moretti, Marianella Sclavi, Marco Bentivogli e Riccardo Bonacina, portavoce e coordinamento del Mean hanno varcato ieri sera il confine polacco-ucraino di Medyka e oggi saranno a Leopoli. Ad accompagnarli ci sono Gregorio Arena, fondatore di Labsus, Marcello Bedeschi, coordinatore nazionale dei direttori e segretari delle Anci regionali, Vania Trolese, vicesindaca di Camponogara (Ve), Giuseppe Nobile, sindaco di Castel di Lucio, Matteo Montanari, sindaco di Medicina, Irene Salieri, assessora ai Diritti umani e alla pace del Comune di Mira, Domenico Ruffino, sindaco di Pettineo. I rappresentati delle Amministrazioni locali italiane stringeranno stipuleranno con i loro colleghi sindaci ucraini i “Patti di azione nonviolenta” per supportare il loro grande lavoro nell’accoglienza e nell’integrazione degli “sfollati interni”, provenienti per lo più dall’Est del Paese sotto assedio. Scopo dei “Patti”, come di tutto questo quarto viaggio del Mean, è – viene spiegato in una nota – progettare insieme agli ucraini la ripresa del turismo, dell’economia e della formazione giovanile.

Il Mean è un progetto formato da 35 organizzazioni della Società civile italiana riunite per creare un ponte di dialogo solido tra Società civile europea e Società civile ucraina e, se sarà possibile, anche russa, per chiedere insieme all’Unione Europea di assumere la guida dei negoziati, perché si arrivi ad una tregua immediata. La missione di questi giorni (24-26 ottobre) segue i primi due viaggi che il Mean ha compiuto nei mesi di maggio e giugno e la marcia nonviolenta a Kiev dell’11 luglio 2022.