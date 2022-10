Diocesi: Lucca, ritorna l’iniziativa ecumenica “Fede-Dialogo-Fumetto” per il Lucca Comics

Riprende l’iniziativa ecumenica Fede-Dialogo-Fumetto promossa dall’arcidiocesi di Lucca e dalla Chiesa Evangelica Valdese di Lucca con la mostra di fumetti dedicata al tema dell’ecologia che resterà aperta da venerdì 28 ottobre a martedì 1 novembre. Sarà un duplice percorso che dalla chiesa valdese porterà fino alla chiesa di San Michele e viceversa per sottolineare l’importanza del dialogo. Al centro del linguaggio delle due mostre, quella valdese “Augeo&Geo:Forze per la natura” (realizzato da Cartoon Club di Rimini) “La creazione ieri e oggi” e quella cattolica “Il sorriso di Dio” (di Gioba, don Giovanni Berti), la riflessione sull’impatto che l’uomo ha sulla natura e sulla vocazione dell’uomo per la tutela del creato, come casa comune.

Appuntamento quindi venerdì 28 ottobre, alle 16, presso la chiesa valdese di via Galli Tassi a Lucca per l’apertura ufficiale della mostra. Interverranno il professor Anselmo Grotti, la pastora valdese Sara Heinrich e Luisa Locorotondo delegata per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Lucca. Alle 18, seguirà la preghiera ecumenica. Sempre venerdì 28, alle 17.30, si terrà presso il Real Collegio il laboratorio “Supereroi salvambiente” per bambini dai 5 ai 10 anni. I lavori realizzati saranno poi esposti nella chiesa di San Michele assieme alla mostra. I laboratori per bambini saranno ripetuti anche nei giorni 29 e 30 ottobre in entrambe le chiese (chiesa valdese di via G. Tassi e chiesa di S. Michele) con orario che verrà comunicato sui social e sito dell’arcidiocesi e della Chiesa Valdese. Lunedì 31 ottobre sarà dedicato alla tavola rotonda con i fumettisti: alle 17, nella chiesa di San Michele saranno presenti l’autore della mostra “Il sorriso di Dio” don Giovanni Berti (in arte Gioba), il fumettista Andrea Tridico e la fumettista Takoua Ben Mohamed.