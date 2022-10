Comunicazione: WeCa, domani nuovo tutorial sui “valori etici” nell’intelligenza artificiale

“Possiamo ‘installare’ valori etici nelle Intelligenze artificiali?” è il titolo del tutorial WeCa in onda dalla mattina di domani, mercoledì 26 ottobre, sul sito www.webcattolici.it, su Youtube e su www.facebook.com/webcattolici.

Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, condotto da Alessandra Carenzio e scritto da Andrea Tomasi, risponde ai dilemmi etici che affiorano di fronte alla crescita delle intelligenze artificiali a partire dalle suggestioni nate attorno alla cultura popolare, dai film alla letteratura. “La letteratura e i film – verrà detto nel Tutorial – danno immagini e consistenza alle paure e alle speranze degli uomini, partendo da un assunto su cui merita di riflettere: in futuro il ‘prodotto’ della tecnologia saprà essere intelligente tanto quanto l’uomo, o forse più. Da un lato questo suscita un senso di orgoglio per la capacità creativa dell’uomo, dall’altro produce il timore che la sua opera diventi autonoma e indipendente rispetto al suo creatore, fino allo scambio di ruoli definitivo, con la macchina che domina l’uomo”. Di fronte a queste prospettive, tornano di attualità i ragionamenti di pensatori come Romano Guardini.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni Sociali della Cei e il Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media all’Informazione e alla Tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con ‘Amazon Alexa’ grazie alla skill ‘WebCattolici’.

Nella quinta stagione dei Tutorial WeCa prosegue la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, con tutorial mensili dedicati a comunicazione e tematiche sociali, economiche e ambientali.