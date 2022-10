Svizzera: Caritas, “anche la lotta contro la povertà è un aspetto della politica climatica”

Secondo un nuovo approccio sviluppato da Caritas Svizzera in collaborazione con la Colorado State University e Hafl, la lotta contro la povertà e la politica climatica “non sono temi opposti”. L’approccio “dimostra infatti che i progetti di cooperazione allo sviluppo contribuiscono a ridurre le emissioni di gas serra nel Sud del mondo”. Lo si legge in una nota di Caritas Svizzera. “L’ipotesi secondo cui nei Paesi più poveri è difficile ridurre il Co2 è sbagliata, come dimostrano nuovi dati scientifici. In collaborazione con la Colorado State University e l’Alta scuola di scienze agronomiche, forestali e alimentari (Hafl) della Scuola universitaria professionale di Berna, Caritas ha sviluppato un approccio con cui effettuare un bilancio globale dei gas serra nell’ambito della cooperazione internazionale. Questo evidenzia il notevole effetto positivo dei progetti di sviluppo sul clima”. Oggetto dell’analisi sono stati i progetti di Caritas incentrati sulla gestione delle risorse naturali, “ad esempio nell’ambito dell’agricoltura o della selvicoltura, che mirano in prima linea a ridurre la povertà e a migliorare la resilienza delle popolazioni vulnerabili rispetto ai rischi climatici”.

L’approccio Climate Proofing mostra tuttavia che “detti progetti possiedono un enorme potenziale per quanto riguarda la riduzione delle emissioni. Praticando un’agricoltura agroecologica e sostenibile si riesce infatti ad aumentare il contenuto di carbonio nel suolo, a imprigionare il Co2 attraverso misure di rimboschimento e a evitare le emissioni di incendi boschivi o deforestazione con misure di protezione delle foreste”. “I progetti incentrati sull’agricoltura sostenibile e sull’agroecologia nei Paesi più poveri contribuiscono a ridurre in misura considerevole le emissioni di Co2”. “Va ripensata l’idea secondo cui il Co2 possa essere ridotto su ampia scala soltanto nei Paesi emergenti e che sostenendo le persone più indigenti non sia possibile ottenere un effetto positivo sul clima”, sostiene Arabela Philipona, esperta di clima presso Caritas Svizzera.