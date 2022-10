Anziani: mons. Paglia, “governo Draghi ha approvato legge delega di riforma all’assistenza agli anziani non sufficienti”. “Sia punto di partenza” per nuovo esecutivo

(Foto Sant'Egidio)

“L’ultimo atto del governo Draghi è stato l’approvazione della legge delega di riforma all’assistenza agli anziani non sufficienti. Vorremmo che questo fosse anche un punto di partenza per il nuovo governo: un cambio di paradigma che consenta alla popolazione anziana di essere aiutata a vivere a casa propria, di vincere la solitudine, di creare un sistema di assistenza domiciliare”. Lo ha detto mons. Vincenzo Paglia, presidente della Commissione per la riforma dell’assistenza sociosanitaria per la popolazione anziana – istituita due anni fa dal Ministro della salute Roberto Speranza.

Aprendo, nello scorso weekend un convegno a Genova su “I diritti degli anziani, i doveri della comunità”, secondo quanto si legge in un comunicato diffuso oggi dai promotori, mons. Paglia ha aggiunto: “La Liguria dove un terzo della popolazione è composto da anziani, può essere il laboratorio dove sviluppare una nuova visione della vecchiaia per capire che questa età della vita non è destinata ad essere un naufragio, ma può essere una risorsa. Pensiamo solo a quanto vale il lavoro di assistenza ai nipoti da parte dei nonni, economicamente, ma soprattutto dal punto di vista degli affetti”. Il convegno, al quale hanno partecipato 600 persone, è stato promosso dagli Ordini TSRM e PSTRP della Liguria, in collaborazione con Sant’Egidio, per confrontarsi sul futuro dell’assistenza alla popolazione anziana in un tempo di crollo demografico.