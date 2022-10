Papa Francesco: arrivato al Colosseo per pregare con i leader religiosi

Papa Francesco è arrivato al Colosseo per il momento conclusivo dell’incontro interreligioso per la pace promosso dalla Comunità di Sant’Egidio. Al suo arrivo, in carrozzella, è stato accolto dalle autorità e poi si è diretto verso il centro dell’anfiteatro Flavio per partecipare al breve momento di preghiera con i partecipanti all’iniziativa, che si svolge a 36 anni dall’incontro nello “spirito di Assisi” voluto da Giovanni Paolo II. Dopo i canti, le letture e le testimonianze, Papa Francesco pronuncerà il suo discorso, al termine del quale verrà letto l’Appello per la pace siglato dai presenti a conclusione dell’iniziativa di Sant’Egidio, che dal 23 ottobre si è svolta nella Nuvola di Fuksas all’Eur.