Parlamento Ue: 30 anni di mercato unico, evento a Bruxelles

Il Parlamento europeo celebra il trentesimo anniversario del mercato unico. Giovedì 27 ottobre, con un’audizione a partire dalle 10.30, la commissione per il Mercato interno ricorderà i risultati ottenuti finora con il mercato unico, nonostante la pandemia, le crisi economiche e geopolitiche. All’evento parteciperanno il commissario Ue per gli Affari economici, Paolo Gentiloni, e il senatore a vita, Mario Monti. Inoltre, è prevista la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni europee, accademici e stakeholder interessati. L’evento sarà un’occasione per discutere con le parti interessate in merito alla proposta legislativa sullo “Strumento di emergenza per il mercato unico” per essere più preparati a eventuali crisi future. Si guarderà, poi, al futuro per individuare “ulteriori potenzialità di crescita per raggiungere le imprese e i consumatori”, si legge nel programma.