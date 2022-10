Diocesi: mons. Parisi (Lamezia Terme) all’inaugurazione del reparto di Neuropsichiatria infantile, “la vera cura è poter assicurare un avvenire ai piccoli”

“Nel rapporto umano c’è la vera cura e la vera cura è quella di poter assicurare un avvenire a questi piccoli perché una delle preoccupazioni più grandi delle loro famiglie è, appunto, quale sarà la loro sorte domani quando saranno da soli. Ed allora poter dare loro questa prospettiva futura è il vero senso della cura”. Così il vescovo di Lamezia Terme, mons. Serafino Parisi, stamani nel corso dell’inaugurazione del reparto di Neuropsichiatria infantile del “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme.

“Quelli a voi affidati – ha aggiunto il presule – non solo sono piccoli, ma hanno anche qualche difficoltà e questo è un aiuto, chiaramente, per loro, per le famiglie che sono quelle che, poi, più da vicino umanamente vivono queste situazioni”.

Quindi, rivolgendosi agli operatori, mons. Parisi ha rimarcato l’importanza di “affidare davvero al vostro cuore e, soprattutto, alla vostra scienza questa umanità che ha bisogno solo di umanità. E questo, con le vostre professionalità e la vostra umanità, certamente qui si potrà realizzare. Questo lo chiediamo anche al Signore”.