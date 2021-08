Letteratura: diocesi Padova, cinque appuntamenti on line su Dante “tra poesia e vita”

Torna a settembre l’annuale appuntamento formativo per il mondo della scuola, giunto alla sua settima edizione, organizzato dall’Ufficio diocesano di pastorale dell’Educazione e della Scuola di Padova e da Fism Padova. Anche in questa edizione 2021 la proposta sarà on line e diluita in più date (cinque appuntamenti di due ore, il sabato pomeriggio, a cadenza quindicinale: 18 settembre, 2-16-30 ottobre e 13 novembre) per favorire sia la sicurezza che una maggiore partecipazione.

La proposta è rivolta a quanti si occupano di scuola e di educazione – dirigenti scolastici, docenti, formatori, educatori – ma anche a persone interessate al tema. In particolare, per gli insegnanti di religione del territorio della diocesi di Padova, sono previsti dei crediti formativi.

Nell’anno di Dante, non poteva che essere il Poeta, con la sua poesia e la sua vita, a tracciare il percorso. Di qui il titolo della proposta: “E uscimmo a riveder le stelle. Dante tra poesia e vita”. L’intento è quello di proporre una lettura orientata ad approfondire la figura del poeta nel suo tempo, i suoi rapporti con la Chiesa dell’epoca, il suo ruolo fondamentale nell’evoluzione della lingua italiana e ancora l’aspetto “riformatore” della sua vita e della sua opera. E in questo aiuteranno i relatori del primo appuntamento, sabato 18 settembre – Dante, grande riformatore – che vedrà la partecipazione di Giovanni Ponchio, docente di lettura italiana, storia e filosofia e di don Stefano Dan Santo, docente di Storia della Chiesa alla Facoltà teologica del Triveneto.