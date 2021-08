Commissione Ue: quattro bandi per 12 milioni di euro a sostegno dei media e per promuovere l’accesso a una corretta informazione

La Commissione europea lancia quattro bandi per 12 milioni di euro a sostegno dei media e per promuovere l’accesso a una corretta informazione. Lo annuncia in una nota l’esecutivo europeo. Nel dettaglio, un bando sarà destinato alla promozione di contenuti multilingue di informazione sugli affari Ue attraverso piattaforme digitali, un altro sarà dedicato alla produzione di contenuti, sempre sulle notizie Ue, attraverso un network di radio. Inoltre, un progetto pilota promuoverà i contenuti media realizzati dai giovani e diffusi anche tramite eventi e social media. Infine, un quarto bando avrà l’obiettivo di migliorare l’accesso dei cittadini a una informazione affidabile, con il coinvolgimento di emittenti ed editori. “Tutti i progetti finanziati opereranno in piena indipendenza editoriale”, sottolinea Bruxelles. “La pandemia ha dimostrato il ruolo chiave dei media nell’informarci, ma ha anche minato la situazione economica del settore – ha detto la vicepresidente della Commissione Ue per i valori e la trasparenza, Vera Jourova –. Stiamo aumentando e diversificando le nostre fonti di finanziamento a livello europeo, fornendo nuove opportunità, strumenti e assistenza. Ci aspettiamo che gli Stati membri facciano lo stesso, nel pieno rispetto dell’indipendenza dei media”. I bandi rientrano nei recenti finanziamenti promossi dalla Commissione per sostenere i media.