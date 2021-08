Estate: Morgante (direttore Tv2000 e InBlu2000), “sentiamo forte la responsabilità di entrare nelle case degli italiani”

“Anche in questo anno difficile Tv2000 e InBlu2000 hanno raggiunto importanti risultati che ci spingono a proseguire sulla strada intrapresa e a sviluppare nuovi progetti: e, come sempre, intendiamo farlo insieme a voi”. Lo scrive Vincenzo Morgante, direttore di Tv2000 e InBlu2000, in una lettera scritta per l’estate. “Anche questo anno abbiamo pensato ad un palinsesto estivo che vi accompagni tutta la giornata, dal mattino alla sera”, si legge nella lettera: “Come sempre ci sono gli appuntamenti con la preghiera, i grandi film, i documentari, e con l’informazione, sempre in diretta. I nostri telegiornali dall’inizio di quest’anno vanno in onda dal lunedì alla domenica, 5 edizioni al giorno (8.30, 12, 15.15, 18.30 e 20.30). Non vi lasciamo mai neanche in viaggio grazie alla nostra radio InBlu2000 che potete ascoltare in tutta Italia”. “In questo tempo di pandemia ci incoraggiano a guardare con fiducia al futuro senza paure o timori”, conclude il direttore delle due emittente cattoliche: “Sentiamo forte la responsabilità di entrare ogni giorno nelle case degli italiani. Non siamo arretrati di un millimetro nella volontà di voler far crescere queste due straordinarie emittenti valorizzando anche professionalità interne”. E conclude: “Stiamo preparando il palinsesto per la prossima stagione televisiva che inizierà a settembre, ricco di novità e di sorprese”.