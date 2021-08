Coronavirus Covid-19: Oms, superato il traguardo di 60 milioni di casi nella regione europea

Secondo i nuovi dati dell’Ufficio regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’Europa, il numero di casi Covid-19 ha superato il traguardo di 60 milioni nella regione europea. “La fine della pandemia è ancora lontana”, dice Dorit Nitzan, direttrice regionale delle emergenze dell’Oms Europa, aggiungendo che “è importante che i Paesi continuino i loro sforzi congiunti per proteggere le persone più vulnerabili e quelle a rischio”. La diffusione della vaccinazione varia ampiamente tra gli Stati e la copertura vaccinale tra i gruppi di popolazione prioritari come gli over 60, gli operatori sanitari, le persone che vivono in strutture di assistenza a lunga degenza “è ancora basso in alcuni Paesi”. Poiché i vaccini si sono dimostrati efficaci nel prevenire malattie gravi e decessi, l’Oms Europa invita “urgentemente” gli Stati a “vaccinare tutti i gruppi prioritari”. “Dobbiamo inoltre continuare a seguire le misure sanitarie e sociali” come lavaggio delle mani, uso della mascherina e distanziamento fisico in luoghi affollati, confinati e chiusi. Anche il viaggio non è esente da rischi, avverte l’Oms che ricorda a tutti i vacanzieri in partenza le ormai famose “3 W – wear a mask, wash your hands and watch your distance”.