Strage di Bologna: Sassoli (Parlamento Ue), “dovere di ricordare quanto preziosi siano i valori di libertà, democrazia e giustizia”

“La strage di Bologna ci impone il dovere di ricordare quanto preziosi siano i valori di libertà, democrazia e giustizia. Ancora oggi – a 41 anni di distanza – tanti sono gli interrogativi di una pagina della storia italiana che ci deve ricordare il pericolo rappresentato dal fascismo all’interno della vita democratica”. Lo si legge nel messaggio del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, indirizzato al sindaco di Bologna Virginio Merola in occasione dell’anniversario della strage del 2 agosto 1980. “Fare memoria è un dovere oggi e sempre per assicurare che gli errori commessi una volta non si ripetano più e per garantire giustizia a tutti coloro che hanno perso la vita quella mattina di agosto”. Sassoli aggiunge: “Serve impegno contro i negazionismi, perché avere una memoria storica vuol dire riscoprirsi parte di una comunità, una comunità che tutela i suoi cittadini e i loro diritti. Una mezza verità non è una verità”.