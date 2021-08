Diocesi: Roma, domani la presentazione delle attività del Fondo Gesù Divino Lavoratore

Il Fondo Gesù Divino Lavoratore, nato nel luglio del 2020 dall’iniziativa di Papa Francesco per sostenere

quanti sono stati maggiormente colpiti dalla crisi economica dovuta alla pandemia da coronavirus, al quale

hanno aderito la Regione Lazio e Roma Capitale con l’Alleanza per Roma, ha concluso la prima fase di

attività. Le iniziative promosse e realizzate con il coordinamento dalla Caritas diocesana verranno presentate alla stampa martedì 3 agosto, alle ore 10, nella Sala degli Imperatori, al primo piano del Palazzo Apostolico Lateranense (piazza San Giovanni in Laterano 6/a – piazza Giovanni Paolo II, 1). Saranno presenti l’arcivescovo Gianpiero Palmieri, vicegerente della diocesi di Roma; il vescovo Benoni Ambarus, delegato diocesano per la Carità e già direttore della Caritas diocesana; il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e la sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi. La presentazione verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Roma.