Diocesi: mons. Oliva (Locri) su condanna don Strangio, “profondamente addolorato”. “Mi propongo d’incontrare il sacerdote appena possibile”

“La condanna penale in primo grado di un sacerdote della diocesi suscita dentro di me sentimenti diversi. Pur non conoscendo ancora le motivazioni della sentenza, da una parte sono profondamente addolorato per la gravità delle accuse che hanno portato alla determinazione del Collegio penale e dall’altra ho molta fiducia nell’operato della Magistratura”. È quanto ha affermato mons. Francesco Oliva, vescovo di Locri – Gerace, ad esito del dispositivo della sentenza che, nell’ambito del processo Gotha, ha visto in primo grado una condanna per il parroco di San Luca don Pino Strangio. “Mi propongo d’incontrare il sacerdote appena possibile, per un’approfondita valutazione della sua vicenda giudiziale”, ha concluso mons. Oliva.