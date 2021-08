Papa Francesco: nomina Donna Theo Strickland membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze

(Foto ANSA/SIR)

Il Papa ha nominato membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze la professoressa Donna Theo Strickland, Premio Nobel per la Fisica nel 2018, docente di Fisica Ottica presso il Department of Physics and Astronomy dell’University of Waterloo (Canada). Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. La professoressa Strickland è nata il 27 maggio 1959 a Guelph (Canada). Si è laureata in Ingegneria alla McMaster University a Hamilton (Canada) e ha conseguito il dottorato in Fisica, con specializzazione in Ottica, presso la Rochester University (Stati Uniti d’America). Nel 2018, la prof.ssa Strickland e il prof. Gérard Mourou sono stati insigniti del Premio Nobel per la Fisica per aver inventato, nel 1985, l’amplificazione a impulsi chirp per laser. Attualmente è professoressa di Fisica Ottica presso il Department of Physics and Astronomy dell’University of Waterloo (Canada); membro del The Optical Society, ove ha ricoperto la carica di vice-presidente (2011) e presidente (2013); membro della National Academy of Sciences degli Stati Uniti d’America.