Papa Francesco: “troppo avere e troppo volere ci soffocano il cuore e ci rendono infelici”

“Passare dalla logica del merito a quella del dono”. E’ uno degli imperativi contenuti nel messaggio inviato dal Papa ai partecipanti al Festival dei Giovani (Mladifest) a Medjugorje, in corso fino al 6 agosto. Il brano evangelico di riferimento scelto da Francesco è quello del giovane ricco, a cui Gesù chiede di “lasciare quello che appesantisce il cuore e ostacola l’amore”. “Quello che Gesù propone non è tanto un uomo spoglio di tutto, quanto un uomo libero e ricco di relazioni”, spiega il Papa: “Se il cuore è affollato di beni, il Signore e il prossimo diventano soltanto cose tra le altre. Il nostro troppo avere e troppo volere ci soffocano il cuore e ci rendono infelici e incapaci di amare”. “Seguire Cristo non è una perdita, ma un incalcolabile guadagno, mentre la rinuncia riguarda l’ostacolo che impedisce il cammino”, continua Francesco, facendo notare che “quel giovane ricco ha il cuore diviso tra due padroni: Dio e il denaro. La paura di rischiare e di perdere i suoi beni lo fa tornare a casa triste. Non aveva esitato a porre la domanda decisiva, ma non ha trovato il coraggio di accogliere la risposta, che è la proposta di ‘slegarsi’ da sé stesso e dalle ricchezze per ‘legarsi’ a Cristo, per camminare con Lui e scoprire la vera felicità”. “Abbiate il coraggio di vivere la vostra giovinezza affidandovi al Signore e mettendovi in cammino con Lui”, l’invito ai giovani: “Lasciatevi conquistare dal suo sguardo di amore che ci libera dalla seduzione degli idoli, dalle false ricchezze che promettono vita ma procurano morte. Non abbiate paura di accogliere la Parola di Cristo e di accettare la sua chiamata. Non scoraggiatevi come il giovane ricco del Vangelo; invece, fissate lo sguardo su Maria, il grande modello dell’imitazione di Cristo, e affidatevi a Lei che, con il suo ‘eccomi’, ha risposto senza riserve alla chiamata del Signore”.