Sostegni bis: Agorà delle Parità, oggi pomeriggio un webinar gratuito e aperto a tutte le scuole paritarie per chiarire alcuni aspetti del decreto

L’Agorà della Parità – l’associazione che riunisce Agesc – Associazione genitori scuole cattoliche, CdO Opere educative, Cnos Scuola – Centro nazionale opere salesiane, Ciofs Scuola – Centro italiano opere femminili salesiane, Faes – Famiglia e Scuola, Fidae – Federazione istituti di attività educative, Fism – Federazione italiana scuole materne, Fondazione Gesuiti Educazione – ha organizzato per oggi, lunedì 2 agosto, un webinar gratuito e aperto a tutte le scuole paritarie che ha l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti del decreto Sostegni bis.

“La legge del 23 luglio 2021 che ha convertito, con alcune modifiche, il Sostegni bis, contiene infatti alcune importanti misure connesse all’emergenza”, si legge nella nota a firma di , firmata da Giancarlo Frare, presidente nazionale dell’Agesc, Massimiliano Tonarini, presidente nazionale di CdO Opere educative, Pietro Mellano, presidente nazionale di Cnos Scuola, Marilisa Miotti, presidente nazionale di Ciofs scuola, Giovanni Sanfilippo, delegato nazionale per le Relazioni istituzionali di Faes, Virginia Kaladich, presidente nazionale di Fidae, Luigi Morgano, segretario nazionale della Fism, Vitangelo Denora, delegato della Fondazione Gesuiti Educazione.

L’evento si terrà alle ore 17,30 sulla piattaforma GoToWebinar e per accedervi basterà iscriversi al link: https://iscrizioni.fidae.it/incontro-on-line-agora-della-parita-decreto-sostegni-bis/.