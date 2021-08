Famiglia: sabato 11 settembre il “Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia”, in contemporanea in 20 santuario di Italia e Svizzera

Giunto alla 14 edizione e promosso da Rinnovamento nello Spirito, Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Cei e dal Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, sabato 11 settembre, in contemporanea in 20 santuari mariani d’Italia e di Svizzera, si svolgerà il pellegrinaggio nazionale delle Famiglie per la Famiglia. Si tratta – si legge in un comunicato diffuso oggi dagli organizzatori dell’evento – di “una tradizione che, a partire dal 2007, subito dopo il Family Day, di anno in anno si rinnova e si “ravviva”, nella condivisione, oggi attraverso la preghiera di Papa Francesco, in vista del X Incontro mondiale delle Famiglie, che si terra a Roma dal 22 al 26 giugno 2022”. L’iniziativa – si legge ancora nella nota – “intende porsi come una risposta comunitaria alla crisi vigente e alle tante sfide d’amore che interpellano le nostre ‘piccole Chiese domestiche’”. In ottemperanza alle norme anti-contagio da Covid-19, il Pellegrinaggio di quest’anno si distingue per la novità di essere un “evento diffuso”, i cui “confini” si dilatano all’intero Paese. Coinvolgerà infatti tutti i territori diocesani del Paese, valorizzando ogni Regione d’Italia rappresentata da un Santuario Mariano. “In questa delicatissima fase storica, in cui la Nazione ha umanamente e spiritualmente bisogno di incontrare il volto gioioso e misericordioso delle nostre famiglie e di una società che non ha smesso di credere nel valore provvidenziale dell’amore, il “Rosario della Famiglia” che contraddistingue il pellegrinaggio – una selezione di 5 dei 20 Misteri canonici – incarna concretamente questi auspici, radunando più generazioni, dai nonni, ai genitori e ai figli”. Culmine del Pellegrinaggio sarà la Celebrazione Eucaristica, presieduta da un Vescovo della Conferenza episcopale regionale.