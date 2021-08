Fondazione Missio: ad Assisi le Giornate nazionali di formazione e spiritualità missionaria

C’è tempo fino al 6 agosto per iscriversi alla 19ª edizione delle Giornate nazionali di formazione e spiritualità missionaria in programma alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli ad Assisi dal 26 al 29 agosto prossimi. Per partecipare in presenza, spiegano dalla Fondazione Missio, è richiesto il Green Pass. “Si ricorda che le Giornate nazionali di Assisi possono essere seguite anche a distanza, tramite collegamenti web in diretta e in replica”. Per questo tipo di partecipazione le iscrizioni rimangono aperte fino al 21 agosto. L’Ufficio nazionale per la Cooperazione missionaria tra le Chiese e la Fondazione Missio, organizzatori dell’evento, hanno messo a punto il programma completo, con gli orari, i nomi dei relatori e i temi delle sezioni che caratterizzeranno le Giornate di Assisi dal titolo “Missionari di speranza, testimoni e profeti”. Qui info e programma completo.