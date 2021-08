Commissione Ue: certificati Covid-19 rilasciati da Città del Vaticano e San Marino saranno accettati in Europa

I certificati per il Covid-19 rilasciati dalla Città del Vaticano e da San Marino saranno accettati in Europa alle stesse condizioni del certificato digitale europeo. Lo annuncia a Bruxelles la Commissione adottando le decisioni sull’equipollenza dei certificati di entrambi gli Stati al documento Ue. Dunque, i titolari dei certificati emessi dal Vaticano o da San Marino potranno utilizzarli con le stesse condizioni del certificato digitale rilasciato dall’Unione europea. “Allo stesso tempo, il Vaticano e San Marino hanno dichiarato che accetteranno i certificati digitali Ue per il Covid per viaggiare nei loro Stati”. “Sono lieto di vedere che più Paesi stanno implementando un sistema basato sul certificato digitale Covid dell’Ue – ha detto Didier Reynders, commissario Ue per la Giustizia –. Stiamo prendendo misure attive per riconoscere i certificati rilasciati da altri Paesi terzi. Tuttavia, devono essere interoperabili con il quadro normativo Ue e permettere la verifica della loro autenticità, validità e integrità”.